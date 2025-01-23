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ГУР перехватило приказ оккупанта о казни украинского военного

Четверг 23 января 2025 22:25
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ГУР перехватило приказ оккупанта о казни украинского военного Фото: ГУР перехватило приказ оккупанта о казни украинского военного (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские разведчики перехватили разговор российских оккупантов. В нем захватчик приказывает казнить пленного военного ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Пленного убили? Главная задача сейчас - обнулить. Это самая главная задача", - приказал захватчик.

ГУР установило, что военный преступник относится к составу 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й армии Вооруженных сил России.

Не первый случай

Напомним, недавно украинская разведка перехватила разговор российского командования с подчиненными. В разговоре один из командиров армии РФ отдает преступный приказ на казнь военнопленного Сил обороны Украины.

Такой же разговор разведчики перехватили и в декабре прошлого года.

Расстрел украинских военных

Отметим, в последнее время россияне стали чаще казнить украинских военнопленных.

В частности, сегодня уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что россияне расстреляли шестерых украинских военнопленных.

6 января Лубинец также сообщил, что российские солдаты расстреляли украинских военных в Донецкой области. Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Нескучное Волновахского района Донецкой области.

Одной из самых массовых казней стал расстрел 16 украинских военных на Покровском направлении. Правоохранители уже установили подразделение оккупантов, которые могли осуществить казнь.

Добавим, по данным бывшего генпрокурора Андрея Костина, до 90% украинских пленных в России страдают от разного рода пыток.

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