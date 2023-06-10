ГУР про передачу полонених Угорщині: немає фактів, що військові на волі

"Станом на зараз у нас немає інформації про те, що факт відбувся, що полонені вже на території цієї країни та на свободі. Оскільки Україна - це цивілізована держава, то для нас головне - людина та життя. Сподіваємось, що в результаті цих маніпуляцій з боку держави-агресора частина українців опиниться на свободі", - заявив він.

За словами Юсова, Україна говоритиме з усіма учасниками передачі військових та з'ясовуватиме деталі.

"А все інше ми з'ясуємо та прокоментуємо. Тема чутлива, тут будь-яке слово може вплинути на результат. Ми будемо говорити з усіма учасниками цього процесу і з'ясовувати моменти", - заявив він.

Представник ГУР наголосив, що Москва не виконує гуманітарного права та Женевських конвенцій.

"Але факт залишається фактом - Росія не виконує гуманітарне право та Женевські конвенції, а використовує їх, маніпулює в своїх інтересах", - додав він.

Передача українських полонених Угорщині

Джерела РБК-Україна раніше повідомляли, що РПЦ та її патріарх Кирило планують передати Угорщині щонайменше 11 українських військовополонених з метою повернути втрачену легітимність церкви проти якої було ведено широкі міжнародні санкції.

За даними джерел, Росія планувала розіграти так звану "угорську карту", щоб актуалізувати уявні проблеми нібито "закарпатського сепаратизму".

У прес-службі РПЦ заявили, що "передача відбулася на прохання угорської сторони". Напередодні передачу полонених підтвердили в Угорщині .

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