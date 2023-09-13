У ГУР озвучили причину візиту Кім Чен Ина до Путіна

За його словами, Росія звернулась до Північної Кореї за військовою допомогою. Це є сигналом того, що РФ має значні проблеми з забезпеченням у війні проти України. Він зауважив, що наразі відомо, що у Росії є реальні проблеми з сучасним, високоточним і високотехнологічним озброєнням.

"Хоча ми бачимо що вже не тільки з ним. Якщо російський диктатор змушений просити у Північної Кореї снаряди для артилерії та іншу військову допомогу, то мова йде про великі проблеми і на інших напрямках", - сказав Юсов.

Він розповів, що Росія та Північна Корея можуть домовитися про поставки озброєння, і це буде поганою новиною для українців на передовій лінії фронту.

"Говорити про те, що це кардинально змінить ситуацію на фронті, не можна. Так, безумовно, це допоможе окупантам продовжувати оборонні операції. Але з іншого боку, це може також інтенсифікувати допомогу з боку вільного світу і демократичних країн для України. Тому катастрофи з цього робити не варто", - сказав він.

Представник ГУР звернув увагу і на те, що Росія зараз все ще залежна від поставок "Шахедів" з Ірану, оскільки налагодити власне виробництво безпілотників окупантам не вдається. Попередньо відомо, що в рамках однієї партії РФ отримує 100-120 іранських дронів.

Зустріч Путіна та Кім Чен Ина

Зустріч двох диктаторів має відбулась під час щорічного Східного економічного форуму. Вони мали домовитись про передачу північнокорейської зброї РФ, в тому числі, і артилерійських боєприпасів.

За інформацією Financial Times, сторони готові укласти угоду, хоча співрозмовник РБК-Україна у спецслужбах повідомив, що підтвердження цієї інформації поки що немає.

Станом на ранок 12 вересня повідомлялось, що Кім Чен Ин вранці вже прибув до РФ - його потяг побачили на прикордонній станції Хасан.

Детальніше про постачання зброї з Північної Кореї читайте у матеріалі РБК-Україна "Навіщо Росії снаряди КНДР і чи наважиться Кім Чен Ин їх передати: думка експертів".

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