ГУР отримало унікальний гелікоптер-медевак: таких ще не було в Україні

Українські розвідники, в межах благодійної ініціативи, отримали унікальний гелікоптер-медевак Sikorsky S-76А. Його вартість становить до 1,5 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони.
Гелікоптер було передано у межах благодійної ініціативи:
Вартість Sikorsky S-76А коливається від 1 до 2 млн канадських доларів (720 тисяч до 1.44 млн американських доларів). Зокрема це перший гелікоптер такого типу в Україні. Борт було доставлено 15 квітня 2025-го.
Фото: ГУР отримало гелікоптер-медевак Sikorsky S-76А (t.me/DIUkraine)
Як розповідає ГУР, серед особливостей Sikorsky S-76А:
Командир авіапідрозділу ГУР МО України із позивним Маестро розповів, що в структурі відомства створили спеціалізований підрозділ авіаційної медичної евакуації. До підрозділу приєднались досвідчені спецпризначенці-медики.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Чехії в кінці 2024 року розпочали збір коштів на бойовий гелікоптер Sikorsky UH-60 Black Hawk для українського ГУР.
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