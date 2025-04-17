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ГУР отримало унікальний гелікоптер-медевак: таких ще не було в Україні

Фото: ГУР отримало гелікоптер-медевак Sikorsky S-76А (t.me/DIUkraine)
Автор: Сергій Пишкін

Українські розвідники, в межах благодійної ініціативи, отримали унікальний гелікоптер-медевак Sikorsky S-76А. Його вартість становить до 1,5 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони.

Гелікоптер було передано у межах благодійної ініціативи: 

  • авіакомпанії Helijet International;
  • організації Maple Hope Foundation;
  • Світового Конґресу Українців.

Вартість Sikorsky S-76А коливається від 1 до 2 млн канадських доларів (720 тисяч до 1.44 млн американських доларів). Зокрема це перший гелікоптер такого типу в Україні. Борт було доставлено 15 квітня 2025-го.  

 

Фото: ГУР отримало гелікоптер-медевак Sikorsky S-76А  (t.me/DIUkraine)

Як розповідає ГУР, серед особливостей Sikorsky S-76А: 

  • гелікоптер здатний перевозити чотирьох лікарів й одного важкопораненого; 
  • обладнаний дефібриляторами, штучною вентиляцією легень й усім іншим необхідним, що дозволяє лікарям працювати під час евакуації; 
  • здатний вдень й вночі виконувати завдання з евакуації поранених. 

Командир авіапідрозділу ГУР МО України із позивним Маестро розповів, що в структурі відомства створили  спеціалізований підрозділ авіаційної медичної евакуації. До підрозділу приєднались досвідчені спецпризначенці-медики. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Чехії в кінці 2024 року розпочали збір коштів на бойовий гелікоптер Sikorsky UH-60 Black Hawk для українського ГУР.

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