ГУР організувало кібератаку на сервер спецзв'язку Міноборони РФ

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує - 30 січня 2024 року внаслідок кібератаки "ліг" сервер Міністерства оборони держави-агресора Росії, що використовувався для спецзв'язку", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що операцію в кіберпросторі противника здійснили фахівці ГУР МО України.

Результати атаки

Унаслідок кібератаки було припинено обмін інформацією між підрозділами Міноборони РФ, які користувалися зазначеним розташованим у Москві сервером.

Фото: Кібероперація ГУР (facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)

Програмне забезпечення на атакованому сервері було затверджено ФСБ Росії як таке, що відповідає державним стандартам захисту інформації.

"Відповідний софт встановлювали на різних стратегічних об'єктах державного сектора Росії, зокрема - військових. Кібероперація - триває", - додали в ГУР.

Кібератаки на Росію

З початку повномасштабної війни українські IT атакують сайти великих російських банків, а також держустанов. Зупиняли роботу сайти Міноборони Росії, Роскомнагляду та Росавіації. Великі та державні (пропагандистські) ЗМІ також припинили роботу через атаки "хакерів".

Увечері вівторка, 30 січня, у Росії почалися масштабні проблеми з мережею Інтернет. Зокрема не працюють усі сайти в домені ".ru".

Напередодні ми повідомляли, що українські хакери зламали держпідприємство Російської Федерації та викрали документацію на 500 об’єктів російського Міністерства оборони.