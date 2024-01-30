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ГУР организовало кибератаку на сервер спецсвязи Минобороны РФ

Архивное фото: ГУР организовало кибератаку на сервер спецсвязи Минобороны РФ (freepik.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Специалисты украинской разведки сегодня, 30 января, "положили" сервер специальной связи Министерства обороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует - 30 января 2024 года в результате кибератаки "лег" сервер Министерства обороны государства-агрессора России, который использовался для спецсвязи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что операцию в киберпространстве противника осуществили специалисты ГУР МО Украины.

Результаты атаки

В результате кибератаки был прекращен обмен информацией между подразделениями Минобороны РФ, которые пользовались указанным расположенным в Москве сервером.

Фото: Кибероперация ГУР (facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)

Программное обеспечение на атакованном сервере было утверждено ФСБ России как соответствующее государственным стандартам защиты информации.

"Соответствующий софт устанавливали на различных стратегических объектах государственного сектора России, в частности - военных. Кибероперация - продолжается", - добавили в ГУР.

Кибератаки на Россию

С начала полномасштабной войны украинские IT атакуют сайты крупных российских банков, а также госучреждений. Останавливали работу сайты Минобороны России, Роскомнадзора и Росавиации. Крупные и государственные (пропагандистские) СМИ также прекратили работу из-за атак "хакеров".

Вечером вторника, 30 января, у России начались масштабные проблемы с сетью Интернет. В частности, не работают все сайты в домене ".ru".

Накануне сообщалось, что украинские хакеры сломали госпредприятие Российской Федерации и похитили документацию на 500 объектов российского Министерства обороны.

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