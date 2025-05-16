ГУР про обмін полоненими "1000 на 1000": робота вже почалася

"Російська сторона погодилася здійснити обмін 1000 осіб. Починаючи з сьогоднішнього дня ми опрацюємо списки осіб, які будуть повернені на батьківщину", - сказав Скібіцький.

Він зазначив, що "ми маємо нормальний досвід роботи з російською стороною" щодо обмінів полоненими.

"Через те ми будемо робити все для того, щоб кожен громадянин України повернувся додому. Ми їх чекатимемо і відповідно продовжимо роботу з російською стороною ", - додав представник ГУР.