ГУР об обмене пленными "1000 на 1000": работа уже началась

"Российская сторона согласилась осуществить обмен 1000 человек. Начиная с сегодняшнего дня мы проработаем списки лиц, которые будут возвращены на родину", - сказал Скибицкий.

Он отметил, что "мы имеем нормальный опыт работы с российской стороной" по обменам пленными.

"Поэтому мы будем делать все для того, чтобы каждый гражданин Украины вернулся домой. Мы их будем ждать и соответственно продолжим работу с российской стороной", - добавил представитель ГУР.