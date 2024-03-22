Свідома провокація за наказом Путіна. ГУР назвало мету стрілянини в ТЦ під Москвою

У військовій розвідці звертають увагу на намір керівництва РФ ескалювати військову агресію.

"Публічну страту людей у Москві варто розуміти як погрозу Путіна ще більшою ескалацією та розширення війни. Заява Пєскова, яка пролунала незадовго до теракту про "війну" - лише фальстарт ретельно спланованої кремлівської спецоперації", - йдеться в заяві ГУР.

Також у розвідці зазначили, що Путін має "великий досвід організації подібних терактів як способу посилення власної влади, починаючи з підривів будинків на Каширському шосе".

"Як і тоді, сьогоднішня акція залякування росіян стане приводом до максимального "закручування гайок" у самій Росії", - передають в ГУР.

В управлінні вважають, що Кремль скоріш за все звинуватить в даній стрілянині Україну, щоб "використати розстріл власних громадян як привід для ще більш жорстоких ударів по цивільній інфраструктурі та вбивств цивільних українців".

"Сьогоднішній удар по цивільній інфраструктурі України - це ще одна ланка в ескалації, ініційованій Путіним", - йдеться в заяві розвідки.

При цьому у ГУР додають, що безперешкодне пересування групи бойовиків з автоматами у центрі Москви, серед інших доказів, свідчать про те, що "розстріл в "Крокус сіті хол" був організований російськими спецслужбами".

"Про підготовку теракту попереджали і міжнародні посольства. Усьому світу очевидно, що теракт у Москві - черговий злочин Путіна для утримання власної влади", - наголошують у військовій розвідці.

Стрілянина у ТЦ під Москвою 22 березня

Раніше повідомлялося, що сьогодні ввечері стало відомо про стрілянину, що сталася в підмосковному торговому центрі "Крокус Сіті хол". За інформацією російських Telegram-каналів, постраждали щонайменше 35 людей. Ще 15 - загинули.

Додамо, що у мережі також показали відео нападу у Crocus City Hall.

Як заявив представник Білого дому Джон Кірбі, раніше озвучене попередження посольства США про загрозу терактів у Росії не пов'язане зі стріляниною у торговому центрі "Крокус Сіті хол" під Москвою. Також він заявив про відсутність будь-яких ознак щодо можливої причетності України до подій у підмосковному ТЦ.

На події у підмосковному ТЦ відреагував і радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк. Він, зокрема, наголосив на не причетності української сторони до цієї стрілянини, та вказав на ознаки провокації з боку Кремля.

Додамо, що представник ГУР Міноборони Андрій Черняк у коментарі РБК-Україна заявив, що стрілянина у "Крокус Сіті хол" є плодом діяльності країни-терориста Росії.