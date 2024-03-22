Сознательная провокация по приказу Путина. ГУР назвало цель стрельбы в ТЦ под Московой

В военные разведке обращают внимание на намерение руководства РФ эскалировать военную агрессию.

"Публичную казнь людей в Москве следует понимать как угрозу Путина еще большей эскалацией и расширением войны. Заявление Пескова, прозвучавшее незадолго до теракта о "войне" - лишь фальстарт тщательно спланированной кремлевской спецоперации", - говорится в заявлении ГУР.

Также в разведке отметили, что Путин имеет "большой опыт организации подобных терактов как способа усиления собственной власти, начиная с подрывов домов на Каширском шоссе".

"Как и тогда, сегодняшняя акция устрашения россиян станет поводом к максимальному "закручиванию гаек" в самой России", - передают в ГУР.

В управлении считают, что Кремль, скорее всего, обвинит в данной стрельбе Украину, чтобы "использовать расстрел собственных граждан как повод для еще более жестоких ударов по гражданской инфраструктуре и убийств гражданских украинцев".

"Сегодняшний удар по гражданской инфраструктуре Украины - это еще одно звено в эскалации, инициированной Путиным", - говорится в заявлении разведки.

При этом в ГУР добавляют, что беспрепятственное передвижение группы боевиков с автоматами в центре Москвы, среди прочих доказательств, свидетельствуют о том, что "расстрел в "Крокус сети холл" был организован российскими спецслужбами".

"О подготовке теракта предупреждали и международные посольства. Всему миру очевидно, что теракт в Москве - очередное преступление Путина для удержания собственной власти", - подчеркивают в военной разведке.

Стрельба в ТЦ под Москвой 22 марта

Ранее сообщалось, что сегодня вечером стало известно о стрельбе, произошедшей в подмосковном торговом центре "Крокус Сити холл". По информации российских Telegram-каналов, пострадали не менее 35 человек. Еще 15 - погибли.

В сети также показали видео нападения в Crocus City Hall.

Как заявил представитель Белого дома Джон Кирби, ранее озвученное предупреждение посольства США об угрозе терактов в России не связано со стрельбой в торговом центре "Крокус Сити холл" под Москвой. Также он заявил об отсутствии каких-либо признаков о возможной причастности Украины к событиям в подмосковном ТЦ.

На события в подмосковном ТЦ отреагировал и советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он, в частности, подчеркнул непричастность украинской стороны к этой стрельбе, и указал на признаки провокации со стороны Кремля.

Добавим, что представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк в комментарии РБК-Украина заявил, что стрельба в "Крокус Сити холл" является плодом деятельности страны-террориста России.