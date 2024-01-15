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У ГУР назвали цілі ракетних ударів Росії по Україні: не енергетика

Україна, Понеділок 15 січня 2024 08:25
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У ГУР назвали цілі ракетних ударів Росії по Україні: не енергетика Фото: представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Наразі ціллю ракетних ударів російських терористів є не енергетика України, як це було минулої зими, а об'єкти нашого оборонно-промислового комплексу. Водночас загроза для енергосистеми зберігається.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

"На сьогодні основні зусилля Російської Федерації зосереджені на знищенні наших інфраструктурних об'єктів. Це насамперед об'єкти нашого оборонно-промислового комплексу, штаби, системи управління та окремі підрозділи, які розміщуються на лінії фронту", - сказав Скібіцький.

За його словами, ті цілі, які ставить перед собою країна-агресор, вона не досягає.

"Та зброя, яка використовується Росією, зокрема "Кинджали", є дуже неточними. І, на жаль, від них страждає здебільшого саме цивільне населення", - зазначив представник ГУР.

Водночас він наголосив, що те, що росіяни не завдають ударів по енергооб'єктах, зовсім не означає, що вони не слідкують за станом нашої енергетики.

"Воєнна розвідка чітко знає, що вони провели аналіз для завдання ударів по наших енергетичних об'єктах у 2022-2023 році. Росіяни визначили найбільш критичні об'єкти, які можуть бути уражені саме ракетним озброєнням, а також безпілотними літальними апаратами", - розповів Скібіцький.

Представник розвідки додав, що ворог продовжує регулярно здійснювати космічну зйомку наших енергетичних об'єктів для того, щоб за можливості і якщо це буде їм необхідно, завдавати ударів. Тому загроза українській енергетичній системі зберігається.

Остання атака РФ по Україні

Вранці 13 січня російські окупанти масовано атакували Україну ракетами різних типів. Військові агресора випустили крилаті ракети з літаків Ту-95МС, протикорабельні ракети Х-22/32 з бомбардувальників Ту-22М3 та аеробалістичні "Кинджали" з винищувачів МіГ-31К.

Загалом було зафіксовано 40 засобів повітряного нападу. Сили протиповітряної оборони збили 8 ракет, понад 20 засобів не досягли своїх цілей.

Зокрема, з шести випущених по Україні аеробалістичних "Кинджалів", три не досягнули своєї цілі. Прильоти зафіксовані у Дніпрі, Полтавській та Сумській областях, а у Чернігові впали уламки ракети.

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