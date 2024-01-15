В ГУР назвали цели ракетных ударов России по Украине: не энергетика

В настоящее время целью ракетных ударов российских террористов является не энергетика Украины, как это было прошлой зимой, а объекты нашего оборонно-промышленного комплекса. В то же время, угроза для энергосистемы сохраняется.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

"На сегодняшний день основные усилия Российской Федерации сосредоточены на уничтожении наших инфраструктурных объектов. Это, прежде всего, объекты нашего оборонно-промышленного комплекса, штабы, системы управления и отдельные подразделения, которые размещаются на линии фронта", - сказал Скибицкий.

По его словам, цели, которые ставит перед собой страна-агрессор, она не достигает.

"То оружие, которое используется Россией, в частности "Кинжалы", очень неточные. И, к сожалению, от них страдает в основном именно гражданское население", - отметил представитель ГУР.

В то же время он подчеркнул, что то, что россияне не наносят удары по энергообъектам, вовсе не означает, что они не следят за состоянием нашей энергетики.

"Военная разведка четко знает, что они провели анализ для нанесения ударов по нашим энергетическим объектам в 2022-2023 году. Россияне определили наиболее критические объекты, которые могут быть поражены именно ракетным вооружением, а также беспилотными летательными аппаратами", - рассказал Скибицкий.

Представитель разведки добавил, что враг продолжает регулярно осуществлять космическую съемку наших энергетических объектов для того, чтобы по возможности и, если это будет им необходимо, наносить удары. Поэтому угроза украинской энергетической системе сохраняется.

Последняя атака РФ по Украине

Утром 13 января российские оккупанты массированно атаковали Украину ракетами различных типов. Военные агрессора выпустили крылатые ракеты с самолетов Ту-95МС, противокорабельные ракеты Х-22/32 с бомбардировщиков Ту-22М3 и аэробаллистические "Кинжалы" с истребителей МиГ-31К.

Всего было зафиксировано 40 средств воздушного нападения. Силы противовоздушной обороны сбили 8 ракет, более 20 средств не достигли своих целей.

В частности, из шести выпущенных по Украине аэробаллистических "Кинжалов", три не достигли своей цели. Прилеты зафиксированы в Днепре, Полтавской и Сумской областях, а в Чернигове упали обломки ракеты.