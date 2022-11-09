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ГУР про наступ на Херсон: потрібен час, щоб його відбити

Фото: українським військам знадобиться час, щоб відбити Херсон (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Руслан Гаращенко

У ГУР Міноборони України оцінили тривалість боїв за тимчасово окупований Херсон. Там заявили, що ЗСУ потрібен час, щоб відбити місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника ГУР Міноборони Вадима Скібіцького в інтерв'ю La Repubblica.

На питання, навіщо окупанти евакуювали мирних жителів, Скібіцький відповів: "По-перше, тому що так легше вести бойові дії. По-друге, щоб відсікти інформацію, яку ми отримуємо від партизанів. По-третє, тому що вони дотримуються принципу Радянського Союзу: депортація населення. Буде введено бурят, щоб цей край став не тільки проросійським, а й повністю російським. Те саме зробили в Криму, з татарами".

При цьому він розповів, що Херсон обороняють від 30 до 50 тисяч окупантів, і українським військам буде потрібен час, щоб відбити його.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна аналізувала, чи готова Росія залишити Херсон і що відбувається на фронтах у Донецькій області.

Також повідомлялося, що Кремль вважає ймовірним втечу російської армії з Херсона і готується до цього. Пропагандистам уже роздали методички, щоби виправдати відступ.

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