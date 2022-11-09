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ГУР о наступлении на Херсон: потребуется время, чтобы его отбить

Фото: украинским войска потребуется время, чтобы отбить Херсон (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Руслан Гаращенко

В ГУР Минобороны Украины оценили продолжительность боев за временно оккупированный Херсон. Там заявили, что ВСУ потребуется время, чтобы отбить город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя ГУР Минобороны Вадима Скибицкого в интервью La Repubblica.

На вопрос, зачем оккупанты эвакуируют мирных жителей, Скибицкий ответил: "Во-первых, потому что так легче вести боевые действия. Во-вторых, чтобы отсечь информацию, которую мы получаем от партизан. В-третьих, потому что они следуют принципу Советского Союза: депортация населения. Будут введены буряты, чтобы этот край стал не только пророссийским, но и полностью русским. То же самое сделали в Крыму, с татарами".

При этом он рассказал, что Херсон обороняют от 30 до 50 тысяч оккупантов, и украинским войска потребуется время, чтобы отбить его.

Напомним, ранее РБК-Украина анализировало, готова ли Россия покинуть Херсон и что происходит на фронтах в Донецкой области.

Также сообщалось, что Кремль считает вероятным бегство российской армии из Херсона и готовится к этому. Пропагандистам уже раздали методички, чтобы оправдать отступление.

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