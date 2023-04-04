ГУР про ліквідацію Татарського: пропагандиста вбив Путін, коли вторгся в Україну

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Владлєна Татарського вбив Путін, коли вторгся в Україну і розпочав повномасштабне вторгнення після 24 лютого. І персональна відповідальність (лежить) на Путіні і на всьому його рашистському режимі, і за всіх більше 175 тисяч знищених рашистів, і за інших знищених зрадників", - зазначив Юсов.

Він наголосив, що така відповідальність не залежить від того, чи загинули фанати режиму через "прикру випадковість", чи отримали справедливий вирок в Україні.

При цьому Юсов додав, що російським пропагандистам зараз буде набагато безпечніше в українських в'язницях, ніж у Росії.