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ГУР про ліквідацію Татарського: пропагандиста вбив Путін, коли вторгся в Україну

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Вівторок 04 квітня 2023 16:45
ГУР про ліквідацію Татарського: пропагандиста вбив Путін, коли вторгся в Україну Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російський диктатор Володимир Путін несе персональну відповідальність за ліквідацію пропагандиста Владлєна Татарського, оскільки він вирішив вторгнутися в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Владлєна Татарського вбив Путін, коли вторгся в Україну і розпочав повномасштабне вторгнення після 24 лютого. І персональна відповідальність (лежить) на Путіні і на всьому його рашистському режимі, і за всіх більше 175 тисяч знищених рашистів, і за інших знищених зрадників", - зазначив Юсов.

Він наголосив, що така відповідальність не залежить від того, чи загинули фанати режиму через "прикру випадковість", чи отримали справедливий вирок в Україні.

При цьому Юсов додав, що російським пропагандистам зараз буде набагато безпечніше в українських в'язницях, ніж у Росії.

Нагадаємо, 2 квітня в Санкт-Петербурзі на вечорі Татарського в одному з кафе пролунав вибух. Внаслідок інциденту пропагандиста було ліквідовано.

Пізніше російські правоохоронці звинуватили у вбивстві Дар'ю Трепову. За версією РФ, вона вручила Татарському статуетку, яка вибухнула. При цьому представники країни-агресора нафантазували "український слід".

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