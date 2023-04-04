ua ru
Вт, 04 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ГУР о ликвидации Татарского: пропагандиста убил Путин, когда вторгся в Украину

Новина українською →
Вторник 04 апреля 2023 16:45
ГУР о ликвидации Татарского: пропагандиста убил Путин, когда вторгся в Украину Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин несет персональную ответственность за ликвидацию пропагандиста Владлена Татарского, поскольку он решил вторгнуться в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Владлена Татарского убил Путин, когда вторгся в Украину и начал полномасштабное вторжение после 24 февраля. И персональная ответственность (лежит) на Путине и на всем его рашистском режиме, и за всех более 175 тысяч уничтоженных рашистов, и за других уничтоженных предателей", - отметил Юсов.

Он подчеркнул, что такая ответственность не зависит от того, погибли ли фанаты режима из-за "досадной случайности", или получили справедливый приговор в Украине.

При этом Юсов добавил, что российским пропагандистам сейчас будет намного безопаснее в украинских тюрьмах, чем в России.

Напомним, 2 апреля в Санкт-Петербурге на вечере Татарского в одном из кафе прогремел взрыв. В результате инцидента пропагандист был ликвидирован.

Позже российские правоохранители обвинили в убийстве Дарью Трепову. По версии РФ, она вручила Татарскому статуэтку, которая взорвалась. При этом представители страны-агрессора нафантазировали "украинский след".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Российская Федерация Санкт-Петербург Взрыв Главное управление разведки Война России против Украины
NEWS
Зима никак не отступит. Синоптики рассказали о погоде на сегодня в Украине
Зима никак не отступит. Синоптики рассказали о погоде на сегодня в Украине
DAILY
Шаг к победе. От чего зависит успех наступления ВСУ и как оно может изменить войну
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Шаг к победе. От чего зависит успех наступления ВСУ и как оно может изменить войну