Вбивство Татарського: Треповій повідомили про підозру у тероризмі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Слідчий комітет РФ .

Треповій інкримінували теракт, вчинений організованою групою, що спричинив умисне заподіяння смерті людині, а також незаконне носіння вибухових пристроїв, вчинене організованою групою.

Слідство заявляє, що 2 квітня Трепова, нібито "виконуючи вказівки осіб, які діяли з території України", принесла до кафе в Петербурзі статуетку, начинену вибухівкою, і передала її Татарському. Після чого "воєнкор" загинув, ще 30 людей отримали поранення різного ступеня важкості.

Тепер слідство просить суд заарештувати Трепову.

Ліквідація Татарського

2 квітня у Санкт-Петербурзі у кафе підірвали Татарського. Наступного дня затримали підозрювану у його вбивстві Трепову.

Додамо, що в Росії вже заявили про нібито "український слід" у вбивстві колаборанта. Крім того, Трепова на допиті заявила, що їй нібито обіцяли посаду редактора у Києві за передачу бюста Татарському.

РБК-Україна проаналізувало, хто стоїть за підривом Татарського.

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