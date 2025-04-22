ГУР і артилерія знищили проривну групу РФ на Запоріжжі: перше відео

Українські військові розгромили масований штурм і зірвали наступальні плани ворога на Запорізькому напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал спеціального підрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України "Артан".
"Вперше показуємо епічні кадри знищення російського угруповання, яке загарбники кинули на прорив на Запорізькому напрямку", - підписано відео.
За словами військових, незадовго до Великодніх свят ворог спробував здійснити масований штурм позицій Сил оборони і безпеки України, зокрема, в зоні відповідальності підрозділу активних дій ГУР МО України "Артан".
Під час штурмів ворог залучив понад 300 чоловік, 40 одиниць бойової броньованої техніки, 3 танки та близько 10 багі, які виступили 6 колонами.
"Щойно ворожі колони рушили, за справу взялися оператори FPV "Artan Syndicate" та артилеристи "Артану". Перші 3 БМП спалили ще за 8 кілометрів до лінії зіткнення", - пишуть військові.
Як розповів командир "Артану" з позивним "Титан", решту колони так само "розібрали" на підступах до наших позицій. Завдяки професійній роботі "Артану" спільно з іншими підрозділами СОУ штурм було зірвано.
Наші воїни знищили чи вивели з ладу 15 одиниць техніки, близько 100 окупантів.
Нещодавно ми писали про те, що окупанти кинули понад 300 штурмовиків і десятки бронемашин у масовану атаку на Запорізькому напрямку. Однак воїни 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади відбили ворожий штурм.
Також варто нагадати, що минулої доби втрати російських загарбників склали 1130 осіб. Також українські воїни знешкодили 4 танки, 19 бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем, один засіб ППО, 118 дронів оперативно-тактичного рівня та 134 одиниці автомобільної техніки окупантів.
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