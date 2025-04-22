ГУР і артилерія знищили проривну групу РФ на Запоріжжі: перше відео

"Вперше показуємо епічні кадри знищення російського угруповання, яке загарбники кинули на прорив на Запорізькому напрямку", - підписано відео.

За словами військових, незадовго до Великодніх свят ворог спробував здійснити масований штурм позицій Сил оборони і безпеки України, зокрема, в зоні відповідальності підрозділу активних дій ГУР МО України "Артан".

Під час штурмів ворог залучив понад 300 чоловік, 40 одиниць бойової броньованої техніки, 3 танки та близько 10 багі, які виступили 6 колонами.

"Щойно ворожі колони рушили, за справу взялися оператори FPV "Artan Syndicate" та артилеристи "Артану". Перші 3 БМП спалили ще за 8 кілометрів до лінії зіткнення", - пишуть військові.

Як розповів командир "Артану" з позивним "Титан", решту колони так само "розібрали" на підступах до наших позицій. Завдяки професійній роботі "Артану" спільно з іншими підрозділами СОУ штурм було зірвано.

Наші воїни знищили чи вивели з ладу 15 одиниць техніки, близько 100 окупантів.

Втрати росіян на фронті

Нещодавно ми писали про те, що окупанти кинули понад 300 штурмовиків і десятки бронемашин у масовану атаку на Запорізькому напрямку. Однак воїни 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади відбили ворожий штурм.