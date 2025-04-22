ГУР и артиллерия уничтожили прорывную группу РФ на Запорожье: первое видео

"Впервые показываем эпические кадры уничтожения российской группировки, которую захватчики бросили на прорыв на Запорожском направлении", - подписано видео.

По словам военных, незадолго до Пасхальных праздников враг попытался осуществить массированный штурм позиций Сил обороны и безопасности Украины, в частности, в зоне ответственности подразделения активных действий ГУР МО Украины "Артан".

Во время штурмов враг привлек более 300 человек, 40 единиц боевой бронированной техники, 3 танка и около 10 багги, которые выступили 6 колоннами.

"Как только вражеские колонны двинулись, за дело взялись операторы FPV "Artan Syndicate" и артиллеристы "Артана". Первые 3 БМП сожгли еще за 8 километров до линии соприкосновения", - пишут военные.

Как рассказал командир "Артана" с позывным "Титан", остальные колонны так же "разобрали" на подступах к нашим позициям. Благодаря профессиональной работе "Артана" совместно с другими подразделениями СОУ штурм был сорван.

Наши воины уничтожили или вывели из строя 15 единиц техники, около 100 оккупантов.

Потери россиян на фронте

Недавно мы писали о том, что оккупанты бросили более 300 штурмовиков и десятки бронемашин в массированную атаку на Запорожском направлении. Однако воины 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады отбили вражеский штурм.