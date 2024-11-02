ГУР дізналось, чим Росія озброїла 7 тисяч військ КНДР, перекинутих до кордонів України

Участь військ КНДР в Україні

На початку жовтня стало відомо, що КНДР може відправити свої регулярні війська в Україну на підтримку російських солдатів на фронті в Україні.

Спочатку повідомлялося про понад 10 тисяч північнокорейських солдатів та трьох генералів, які почнуть брати участь у боях у Курській області вже у листопаді.

За даними The Wall Street Journal, КНДР надала Росії для війни в Україні не елітні війська. Хоча раніше повідомлялося, що Північна Корея перекинула до Росії свій спецпідрозділ ССО.

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