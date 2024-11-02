ГУР узнало, чем Россия вооружила 7 тысяч войск КНДР, переброшенных к границам Украины

Участие войск КНДР в Украине

В начале октября стало известно, что КНДР может отправить свои регулярные войска в Украину в поддержку российских солдат на фронте в Украине.

Первоначально сообщалось про больше 10 тысяч северокорейских солдат и трех генералов, которые начнут принимать участие в боях в Курской области уже в ноябре.

По данным The Wall Street Journal, КНДР предоставила России для войны в Украине не элитные войска. Хотя до этого сообщалось, что Северная Корея перебросила в Россию свое спецподразделение ССО.

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