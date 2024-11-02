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ГУР узнало, чем Россия вооружила 7 тысяч войск КНДР, переброшенных к границам Украины

Фото: чем Россия вооружила 7 тысяч войск КНДР, переброшенных к границам Украины (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В районы, близкие с Украиной, Россия перебросила 7 тысяч северокорейских военных. В ГУР узнали, чем вооружили "новобранцев".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

Так, в последнюю неделю октября Россия перебросила из Приморского края в районы вблизи Украины свыше 7 тысяч солдат армии КНДР.

"КНДРовцев Москва вооружила, в частности, минометами калибра 60 мм, автоматами АК-12, пулеметами РПК/ПКМ, снайперскими винтовками СВД/СВЧ, ПТРК "Феникс" и РПГ-7", - рассказали в разведке.

Также северным корейцам или, как их называют в российской оккупационной армии, "особенным бурятам" выдали несколько приборов ночного видения, тепловизоров, коллиматорных прицелов и биноклей.

"Северокорейские войска перемещали с помощью не менее 28 военно-транспортных бортов ВКС РФ", - добавили в ГУР.

Участие войск КНДР в Украине

В начале октября стало известно, что КНДР может отправить свои регулярные войска в Украину в поддержку российских солдат на фронте в Украине.

Первоначально сообщалось про больше 10 тысяч северокорейских солдат и трех генералов, которые начнут принимать участие в боях в Курской области уже в ноябре.

По данным The Wall Street Journal, КНДР предоставила России для войны в Украине не элитные войска. Хотя до этого сообщалось, что Северная Корея перебросила в Россию свое спецподразделение ССО.

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