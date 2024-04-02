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ГУР атакувало завод зі збірки "Шахедів" у Татарстані за 1000 км від України, - джерело

Фото: ГУР атакувало завод зі збірки "Шахедів" у Татарстані (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

Ціллю атаки у російському Татарстані, який знаходиться за понад 1000 км від України, став завод зі збірки "Шахедів". Це була операція ГУР.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в спецслужбах.

Як розповіло джерело виданню, під атаку потрапив завод зі збірки дронів-камікадзе "Шахед", які росіяни маркують під "Герань-2".

За даними видання, це операція, проведена Головним управлінням розвідки Міноборони України.

Також співрозмовник додає, що внаслідок удару є значні руйнування виробничих потужностей.

 

Атака на Татарстан вперше від початку війни

Нагадаємо, російські ЗМІ сьогодні масово повідомили, що у РФ дрони вперше атакували підприємства в Татарстані. Як вони писали, під удар потрапили підприємства в Єлабузі та Нижньокамську. Стверджується, що є постраждалі.

Офіційно місцева влада не називає атаковані підприємства. Але вказано, що йдеться про особливу економічну зону "Алабуга", вона розташована за понад 1000 кілометрів від кордону з Україною. Зазначимо, що в цій економічній зоні знаходиться НПЗ "Елаз-Нафтопродукт" та завод із виробництва ударних дронів "Шахед". Також на території розміщені гуртожитки працівників цього заводу. Прокремлівські ЗМІ стверджують, що один БПЛА вдарив у завод, а два - у гуртожиток.

Атаки дронів по Росії

Нагадаємо, що останнім часом українські безпілотники продовжують системно атакувати територію РФ. Зокрема російські НПЗ, навіть ті, які розташовані за сотні кілометрів.

Нещодавно британська розвідка повідомила, що у росіян скорочуються нафтопереробні потужності через атаки ударних дронів, а пошкоджені НПЗ будуть відновлювати довше через західні санкції проти роспідприємств та заборони імпорту важливого обладнання до країни-агресора.

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