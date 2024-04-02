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ГУР атаковало завод со сборки "Шахедов" в Татарстане в 1000 км от Украины, - источник

Фото: ГУР атаковало завод со сборки "Шахедов" в Татарстане (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

Целью атаки в российском Татарстане, который находится в более чем 1000 км от Украины, стал завод со сборки "Шахедов". Это была операция ГУР.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в спецслужбах.

Как рассказал источник изданию, под атаку попал завод со сборки дронов-камикадзе "Шахед", которые россияне маркируют под "Герань-2".

По данным издания, это операция, проведенная Главным управлением разведки Минобороны Украины.

Также собеседник добавляет, что в результате удара есть значительные разрушения производственных мощностей.

 

Атака на Татарстан впервые с начала войны

Напомним, российские СМИ сегодня массово сообщили, что в РФ дроны впервые атаковали предприятия в Татарстане. Как они писали, под удар попали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Утверждается, что есть пострадавшие.

Официально местные власти не называют атакованные предприятия. Но указано, что речь идет об особой экономической зоне "Алабуга", она расположена в более чем 1000 км от границы с Украиной. Отметим, что в этой экономической зоне находится НПЗ "Элаз-Нефтепродукт" и завод по производству ударных дронов "Шахед". Также на территории размещены общежития работников этого завода. Прокремлевские СМИ утверждают, что один БПЛА ударил в завод, а два - в общежитие.

Атаки дронов по России

Напомним, что последнее время украинские беспилотники продолжают системно атаковать территорию РФ. В частности, российские НПЗ, даже те, которые расположены в сотнях километров.

Недавно британская разведка сообщила, что у россиян сокращаются нефтеперерабатывающие мощности из-за атаки ударных дронов, а поврежденные НПЗ будут восстанавливать дольше из-за западных санкций против предприятий и запрета импорта важного оборудования для страны-агрессора.

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