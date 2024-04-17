ГУР атакувало завод у Татарстані, де виробляють літаки Ту-22М і Ту-160М

За інформацією джерел, вибухи на території авіазаводу ім. Горбунова у Казані пролунали 17 квітня близько 10 години ранку (за Києвом). Як повідомляють місцеві ЗМІ та користувачі соцмереж, перед вибухами спрацювала сирена повітряної тривоги в районі казанського авіаційного заводу. Одночасно розпочалася евакуація персоналу з території підприємства.

В той самий час Росавіація заявила, що аеропорти Казані, Нижньокамська та Нижнього Новгорода тимчасово не приймають та не відправляють літаки, а в мережі почали поширювати фото та відео вибухів на території заводу, спричинених атакою БПЛА.

Про авіазавод та його роль у війні проти України

Казанське авіаційне виробниче промислове об'єднання імені С. П. Горбунова - це російське авіаційне підприємство, що входить до холдингу КБ Туполєва.

На вказаному заводі виробляють та ремонтують російські військові літаки, зокрема стратегічні бомбардувальники Ту-22М та Ту-160М, за допомогою яких Росія здійснює ракетні атаки проти України.

Не лише Татарстан. Що відомо про останні атаки дронів на РФ

Нагадаємо, що на початку квітня українські дрони вперше дісталися Татарстану, який знаходиться за понад 1000 км від України. Тоді під удар потрапив завод зі збірки "Шахедів". Джерело РБК-Україна розповіло, що це була операція ГУР. Крім того, СБУ та ГУР в ході спільної операції атакували дронами в цьому ж регіоні нафтопереробний завод "Танеко". Це один з п'яти найбільших НПЗ в Росії.

І от що стосується атак на російські НПЗ, то вони останнім часом відбуваються у низці регіонів країни-агресора. Нещодавно розвідка Британії повідомила, що у росіян навіть скорочуються нафтопереробні потужності через атаки ударних дронів, а пошкоджені НПЗ будуть відновлювати довше через західні санкції.

При чому від Заходу вже лунають заклики в бік України стосовно того, аби Київ припинив удари по російських нафтопереробних заводах, оскільки це призводить до зростання світових цін на енергоносії та ескалації війни. Своєю чергою в РНБО пояснюють - ці атаки є частиною стратегії з примушування Кремля до виведення військ з території України.