ГУР атакувало три військові об'єкти на території Росії, - джерела

Як зазначають джерела, цієї ночі був атакований Волгоградський нафтопереробний завод.

Крім того, була атакована нафтобаза "Калуганефтепродукт" у населеному пункті Людинове, а також Новолипецький металургійний комбінат.

За словами джерел, військові цілі уражено. Ці всі атаки - операція ГУР.

Варто додати, що вказані російські об'єкти раніше вже були атаковані українськими спецслужбами. До прикладу, Новолипецький металургійний комбінат щонайменше двічі був під прицілом українських безпілотників.

Один з найбільших подібних заводів Росії, який працює на окупаційні війська, атакували у лютому та квітні 2024 року. За даними ЗМІ, там вироблялася сировина для російських компаній, що займаються ядерною зброєю та балістичними ракетами.

Вибухи у Росії 12 травня

Жителі Волгоградської області цієї ночі скаржилися на вибухи, які пролунали у Червоноармійському районі. Як відомо, вибухи були на місцевому НПЗ, після цього там виникла пожежа.

У мережі зазначали, що нафтопереробний завод атакували дрони.