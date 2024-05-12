ГУР атакувало три військові об'єкти на території Росії, - джерела

На території Росії в ніч на 12 травня були атаковані три важливі об'єкти. За цією операцією стояло Головне управління розвідки Міноборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.
Як зазначають джерела, цієї ночі був атакований Волгоградський нафтопереробний завод.
Крім того, була атакована нафтобаза "Калуганефтепродукт" у населеному пункті Людинове, а також Новолипецький металургійний комбінат.
За словами джерел, військові цілі уражено. Ці всі атаки - операція ГУР.
Варто додати, що вказані російські об'єкти раніше вже були атаковані українськими спецслужбами. До прикладу, Новолипецький металургійний комбінат щонайменше двічі був під прицілом українських безпілотників.
Один з найбільших подібних заводів Росії, який працює на окупаційні війська, атакували у лютому та квітні 2024 року. За даними ЗМІ, там вироблялася сировина для російських компаній, що займаються ядерною зброєю та балістичними ракетами.
Жителі Волгоградської області цієї ночі скаржилися на вибухи, які пролунали у Червоноармійському районі. Як відомо, вибухи були на місцевому НПЗ, після цього там виникла пожежа.
У мережі зазначали, що нафтопереробний завод атакували дрони.
Як повідомляли джерела РБК-Україна, минулої ночі дрони ГУР також атакували Волгоградський нафтопереробний завод. Він належить "Лукойлу".
За даними джерел, постраждали установки первинної переробки нафти АВТ-1 і АВТ-6, також було пошкоджено кабель керування повітряними холодильниками і димову трубу печі П-1.
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