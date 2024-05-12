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ГУР атаковало три военных объекта на территории России, - источники

Иллюстративное фото: ГУР атаковало три важных объекта на территории России (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталья Юрченко

На территории России в ночь на 12 мая были атакованы три важных объекта. За этой операцией стояло Главное управление разведки Минобороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Как отмечают источники, этой ночью был атакован Волгоградский нефтеперерабатывающий завод.

Кроме того, была атакована нефтебаза "Калуганефтепродукт" в населенном пункте Людиново, а также Новолипецкий металлургический комбинат.

По словам источников, военные цели поражены. Эти все атаки - операция ГУР.

Следует добавить, что указанные российские объекты ранее уже были атакованы украинскими спецслужбами. К примеру, Новолипецкий металлургический комбинат по меньшей мере дважды был под прицелом украинских беспилотников.

Один из крупнейших подобных заводов России, работающий на оккупационные войска, был атакован в феврале и апреле 2024 года. По данным СМИ, там производилось сырье для российских компаний, занимающихся ядерным оружием и баллистическими ракетами.

Взрывы в России 12 мая

Жители Волгоградской области этой ночью жаловались на взрывы, прогремевшие в Красноармейском районе. Как известно, взрывы были на местном НПЗ, после чего там возник пожар.

В сети отмечалось, что нефтеперерабатывающий завод атаковали дроны.

 

 

Другие атаки на НПЗ

Как сообщали источники РБК-Украина, минувшей ночью дроны ГУР также атаковали Волгоградский нефтеперерабатывающий завод. Он принадлежит "Лукойлу".

По данным источников, пострадали установки первичной переработки нефти АВТ-1 и АВТ-6, также был поврежден кабель управления воздушными холодильниками и дымовая труба печи П-1.

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