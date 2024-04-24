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ГУР атакувало Новолипецький металургійний комбінат, - джерела

Фото: ГУР атакувало Новолипецький металургійний комбінат (armyinform-com-ua)
Автор: Каріна Левицька, Уляна Безпалько

В ніч на 24 квітня внаслідок спецоперації Головного управління розвідки було атаковано Новолипецький металургійний комбінат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у спецслужбах.

За інформацією українських спецслужб, у результаті ураження дронами-камікадзе було частково зруйновано кисневу станцію металургійного комбінату та виведено з ладу два кисневі блоки.

Таке пошкодження металургійного комбінату матиме тривалий вплив на роботу підприємства. 

Зауважимо, що Новолипецький металургійний комбінат є одним з найбільших підприємств чорної металургії у РФ. Підприємство працює на військово-промисловий комплекс Росії і виконує значну кількість державних замовлень.

Зокрема, сировина комбінату використовується у виготовленні російських ракет, артилерії та безпілотників.

Мешканці регіону, які чули вибухи дронів-камікадзе стверджують, що перед атакою не було сповіщення про повітряну тривогу.

Нагадаємо, РБК-Україна з посиланням на власні джерела також повідомляло, що сьогодні вночі у Смоленській області були атаковані дві нафтобази. На цих базах зберігалось більше 25 тисяч кубометрів російського палива.

Масштабну пожежу на одній з нафтобаз підтвердили супутникові зображення.

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