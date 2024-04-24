RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ГУР атаковало Новолипецкий металлургический комбинат, - источники

Фото: ГУР атаковало Новолипецкий металлургический комбинат (armyinform-com-ua)
Автор: Карина Левицкая, Ульяна Безпалько

В ночь на 24 апреля в результате спецоперации Главного управления разведки был атакован Новолипецкий металлургический комбинат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в спецслужбах.

По информации украинских спецслужб, в результате поражения дронами-камикадзе была частично разрушена кислородная станция металлургического комбината и выведены из строя два кислородных блока.

Такое повреждение металлургического комбината будет иметь длительное влияние на работу предприятия. 

Заметим, что Новолипецкий металлургический комбинат является одним из крупнейших предприятий черной металлургии в РФ. Предприятие работает на военно-промышленный комплекс России и выполняет значительное количество государственных заказов.

В частности, сырье комбината используется в изготовлении российских ракет, артиллерии и беспилотников.

Жители региона, которые слышали взрывы дронов-камикадзе утверждают, что перед атакой не было оповещения о воздушной тревоге.

Напомним, РБК-Украина со ссылкой на собственные источники также сообщало, что сегодня ночью в Смоленской области были атакованы две нефтебазы. На этих базах хранилось более 25 тысяч кубометров российского топлива.

Масштабный пожар на одной из нефтебаз подтвердили спутниковые изображения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеВойна России против УкраиныОккупанты