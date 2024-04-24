ГУР атаковало Новолипецкий металлургический комбинат, - источники

По информации украинских спецслужб, в результате поражения дронами-камикадзе была частично разрушена кислородная станция металлургического комбината и выведены из строя два кислородных блока.

Такое повреждение металлургического комбината будет иметь длительное влияние на работу предприятия.

Заметим, что Новолипецкий металлургический комбинат является одним из крупнейших предприятий черной металлургии в РФ. Предприятие работает на военно-промышленный комплекс России и выполняет значительное количество государственных заказов.

В частности, сырье комбината используется в изготовлении российских ракет, артиллерии и беспилотников.

Жители региона, которые слышали взрывы дронов-камикадзе утверждают, что перед атакой не было оповещения о воздушной тревоге.