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ГУР атакувало новітню РЛС росіян: вона коштує мільйони доларів (відео)

Ілюстративне фото: ГУР атакувало новітню російську РЛС "Подльот" (facebook com)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники атакували одну з новітніх радіолокаційних станцій росіян "Подльот". Її вартість становить понад 5 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони у Facebook.

Група ГУР "Гуси-9" спільно з військовослужбовцями 15 ОБрАР "Чорний ліс" виявили та вдарили по російській  РЛС 48Я6 К-1 "Подльот". Була атакована антенно-фідерна установка та дизельна станція, що живила комплекс.

 

Як зазначає розвідка, "Подльот" - відносно нова РЛС росіян. На озброєння російської армії її почали постачати у 2015 році. Вартість станції понад 700 млн рублів або понад 5 млн доларів.

Цю систему ворог використовував для виявлення та передачі координатів цілей російським зенітно-ракетним комплексам  С-300/С-400.

 

Операції ГУР

Варто зазначити, що бійці Головного управління розвідки Міноборони провели низку важливих операцій на тимчасово окупованій території України, а також у Росії.

До прикладу, ГУР повернуло під контроль України так звані "вишки Бойко" у Чорному морі. Також розвідники атакують об'єкти на території РФ та в окупованому Криму.

За даними джерел РБК-Україна, в ніч на 24 квітня ГУР атакувало Новолипецький металургійний комбінат в Росії. Також розвідники знищили гелікоптер Ка-32 у Москві. Вертоліт належав Міністерству оборони РФ.

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