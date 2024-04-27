ГУР атаковало новейшую РЛС россиян: она стоит миллионы долларов (видео)

Операции ГУР

Следует отметить, что бойцы Главного управления разведки Минобороны провели ряд важных операций на временно оккупированной территории Украины, а также в России.

К примеру, ГУР вернуло под контроль Украины так называемые "вышки Бойко" в Черном море. Также разведчики атакуют объекты на территории РФ и в оккупированном Крыму.

По данным источников РБК-Украина, в ночь на 24 апреля ГУР атаковало Новолипецкий металлургический комбинат в России. Также разведчики уничтожили вертолет Ка-32 в Москве. Вертолет принадлежал Министерству обороны РФ.

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