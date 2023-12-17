ua en ru
Вс, 17 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ГУР атаковало дронами военный аэродром в Ростовской области, - источники

Ростов, Воскресенье 17 декабря 2023 13:37
UA EN RU
ГУР атаковало дронами военный аэродром в Ростовской области, - источники Фото: ГУР атаковало военный аэродром в Ростовской области (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталья Юрченко

Этой ночью дроны атаковали военный аэродром в Морозовске Ростовской области. В результате попадания есть повреждения.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в украинских спецслужбах.

В целом, по словам собеседника, это была массированная атака БПЛА по военным объектам в трех областях РФ - Ростовской, Липецкой и Волгоградской.

"То, что говорят российские медиа о том, что якобы все дроны были сбиты, не соответствует действительности. Было по меньшей мере прямое попадание в военный аэродром. Есть разрушения. Другие последствия уточняются", - рассказал источник.

В то же время он уточнил, что количество выпущенных БПЛА, о котором сообщают в российском информационном пространстве, близко к правде.

По данным издания, за операцией стоит Главное управление разведки Минобороны.

Что этому предшествовало

Этой ночью жители Ростовской области в соцсетях сообщали о взрывах. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил об атаке дронов в районе населенных пунктов Морозовск и Каменск.

СМИ сообщили, что беспилотники якобы пытались атаковать местный военный аэродром. На его территории базируется 559 гвардейский бомбардировочный полк (в/ч 75392) и дислоцируются фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-24М, Су-34.

Позже Минобороны РФ отчиталось о якобы отраженной атаке дронов. Россияне заявили, что ПВО работала в трех областях - Липецкой, Ростовской и Волгоградской, якобы были сбиты 33 беспилотника.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация атака дронов ГУР Главное управление разведки
NEWS
ВСУ пытаются продвинуться на левом берегу Херсонской области: карты боев ISW
ВСУ пытаются продвинуться на левом берегу Херсонской области: карты боев ISW
DAILY
Валютные качели или НБУ против Минфина: кто победит в борьбе за курс и бюджет
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Валютные качели или НБУ против Минфина: кто победит в борьбе за курс и бюджет