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ГУР атакувало аеродром "Саваслейка". Знищено 3 літаки РФ, ще 5 було пошкоджено, - джерела

Ілюстративне фото: ГУР атакувало аеродром "Саваслейка" (wikipedia.jpg)
Автор: Наталія Кава, Уляна Безпалько

Українські дрони-камікадзе атакували російський аеродром "Саваслейка" 16 серпня. Там було знищено три російські літаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

За даними джерел, 16 серпня, в результаті операції ГУР МОУ, було завдано удару дронами-камікадзе по військовому аеродрому "Саваслейка", який знаходиться в Ніжегородській області РФ. 

Як повідомляють джерела у воєнній розвідці, внаслідок атаки було знищено літак МІГ-31К/И, два літаки Іл-76 та пошкоджено близько п’яти літаків, ймовірно МІГ-31К/И. 

Перед цим по аеродрому було завдано ще один удар - 13 серпня. Внаслідок чого було уражено склад ПММ та пошкоджено літак МІГ-31К/И. 

Як повідомили у космічний розвідці, на момент здійснення атаки 13 серпня на вказаному аеродромі перебували 11 літаків МІГ-31К/И, літак Іл-76, п’ять вертольотів Мі-8 та Мі-24.

Що відомо про "Саваслейку"

Аеродром "Саваслейка" - це військовий аеродром, розташований у Нижегородській області Росії, поблизу однойменного селища. РФ використовує його для підготовки авіаційних фахівців, випробувань нових типів авіаційної техніки, а також тренувань військових льотчиків.

Там базуються різні типи бойових літаків, зокрема винищувачі та бомбардувальники, а також навчальні авіаційні підрозділи. Аеродром відомий тим, що на ньому проводяться спеціальні випробування нових авіаційних технологій і техніки, а також обслуговуються літаки з різних військових частин.

Що передувало

За даними джерел РБК-Україна, у середу, 14 серпня, Україна здійснила наймасштабнішу атаку на російські аеродроми - "Воронеж", "Курськ", "Саваслейка" та "Борисоглєбськ".

У соцмережах тоді поширювалась інформація про те, що в районі аеродрому "Саваслейка" пролунало десять вибухів. Однак тоді про наслідки атаки не повідомлялось.

Більш детально про найбільшу атаку на російські аеродроми з початку війни можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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ГУРВійна в УкраїніАтака дронів