ГУР атаковало аэродром "Саваслейка". Уничтожено 3 самолета РФ, еще 5 были повреждены, - источники

По данным источников, 16 августа, в результате операции ГУР МОУ, был нанесен удар дронами-камикадзе по военному аэродрому "Саваслейка", который находится в Нижегородской области РФ.

Как сообщают источники в военной разведке, в результате атаки был уничтожен самолет МИГ-31К/И, два самолета Ил-76 и повреждены около пяти самолетов, вероятно МИГ-31К/И.

Перед этим по аэродрому был нанесен еще один удар – 13 августа. В результате чего был поражен состав ГСМ и поврежден самолет МИГ-31К/И.

Как сообщили в космической разведке, на момент совершения атаки 13 августа на указанном аэродроме находились 11 самолетов МИГ-31К/И, самолет Ил-76, пять вертолетов Ми-8 и Ми-24.

Что известно о "Саваслейке"

Аэродром "Саваслейка" – это военный аэродром, расположенный в Нижегородской области России, вблизи одноименного поселка. РФ использует его для подготовки авиационных специалистов, испытаний новых типов авиационной техники, а также тренировок военных летчиков.

Там базируются разные типы боевых самолетов, в том числе истребители и бомбардировщики, а также учебные авиационные подразделения. Аэродром известен тем, что на нем проводятся специальные испытания новых авиационных технологий и техники, а также обслуживаются самолеты из разных воинских частей.

Что предшествовало

По данным источников РБК-Украина, в среду, 14 августа, Украина совершила самую масштабную атаку на российские аэродромы - "Воронеж", "Курск", "Саваслейка" и "Борисоглебск".

В соцсетях тогда распространялась информация о том, что в районе аэродрома "Саваслейка" раздалось десять взрывов. Однако тогда о последствиях атаки не сообщалось.

Более подробно о самой большой атаке на российские аэродромы с начала войны можете узнать в материале РБК-Украина.

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