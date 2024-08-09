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У ГУР анонсували хороші новини завдяки роботі надводних дронів Magura

Фото: дрони Magura (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Російські військові наразі менше виводять свої кораблі у відкриту частину акваторії Чорного моря. Це стало можливим завдяки українському надводному дрону Magura.

Про це заявив представник ГУР МО України Євгеній Єрін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Ми Україна".

За його словами, завдяки дронам вдалось знизити активність росіян у відкритій частині моря

"А що стосується відсутності хороших новин, то скажімо так - дивіться, спостерігайте і я думаю що найближчим часом побачите дещо приємне саме за участю Magura", - сказав Єрін.

Що відомо про дрони Magura

Magura V5 (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus) - це український безпілотний надводний дрон. Він використовується як для розвідки, так і для знищення ворожих цілей. Цей дрон активно використовується Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, зокрема спецпідрозділом "Group13".

Раніше у Міноборони розповідали, що під час вибору цілі для Magura розглядають будь-які об'єкти у радіусі 800 кілометрів. Також у ГУР підтвердили, що на морських дронах було встановлено ракети Р-73, які вже довели свою ефективність.

Детальніше про цей морський безпілотник читайте в матеріалі РБК-Україна "Magura V5. Що відомо про надводний український дрон, який топить флот РФ".

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