Гумпомощь переселенцам: во Львовской области прекращают еженедельную выдачу

В городе Берислав Львовской области не будут выдавать еженедельную гуманитарную помощь переселенцам. Причиной тому является уменьшение количества поступлений и получение ВПЛ соцвыплат от государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Бориславского городского совета.

Таким образом, гуманитарную помощь для переселенцев будут выдавать только при первой регистрации.

"Помощь будет выдаваться еще сегодня (пост опубликован 17 мая), в среду и четверг, а в дальнейшем - только при первой регистрации лицам, которые приезжают к нам на временное место жительства", - пояснили в горсовете.

Теперь, как отмечают в сообщении, Бериславский городской совет будет концентрироваться на отправленные гуманитарных грузов в те территории, которые подверглись значительным разрушениям, и где сейчас эта помощь крайне необходима, а также - для обеспечения всем необходимым людей, которые проживают в учреждениях образования общины.

"Членов семей, чьи родные сейчас находятся в Вооруженных силах Украины и стоят на защите нашего Государства, и тех, кто потерял своих родных в войне с оккупантом, приглашаем прийти в Бориславський городской совет в пятницу, 20 мая, с 10 до 14 часов для получения гуманитарной помощи, которую направили польские партнеры. Просим иметь при себе документ, удостоверяющий личность", - призвали в сообщении.

Напомним, в Украине расширили перечень граждан, которые могут претендовать на выплаты по 2,2-2,5 тысяч грн ежемесячно от международных гуманитарных организаций.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.