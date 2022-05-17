Кабмин расширил перечень категорий для выплаты 2 200 - 2 500 гривен: кто получит помощь

Сегодня расширили перечень граждан, которые могут претендовать на выплаты по 2,2-2,5 тыс. грн ежемесячно от международных гуманитарных организаций. Заявку на получение помощи можно подать на сайте "єДопомога".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля .

Ранее такие выплаты предусматривались только внутренне перемещенным лицам из числа наиболее уязвимых социальных категорий.

"Теперь выплаты смогут получить и наши люди с деоккупированных территорий, из населенных пунктов, которые находятся в зоне активных боевых действий, а также граждане на временно оккупированной территории", - сообщил Шмигаль.

Заявку на получение помощи можно подать на сайте "єДопомога", а со временем такая возможность появится в "Дії".