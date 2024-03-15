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Гумкоридор із Курської та Бєлгородської областей: ЛСР розповів, скільки людей евакуювалися

Фото: скільки машин виїхали з Курської та Бєлгородської областей РФ по гумкоридору (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Гуманітарним коридором для евакуації, оголошеним російськими добровольцями 14 березня, скористалися 7000 машин з людьми у Бєлгороді та Бєлгородській області. Також 600 цивільних авто виїхали з Курська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Легіон "Свобода Росії".

"З моменту дії гуманітарного коридору, оголошеного для евакуації мирних жителів із Бєлгородської та Курської областей Росії, станом на 07:00 мск ним скористалося понад 7000 цивільних автомобілів мешканців Бєлгорода та Бєлгородської області", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають добровольці, про це стало відомо завдяки відомостям, наданим місцевими та опозиційно налаштованими до путінського режиму, правоохоронцями та силовиками.

Крім того, з Курська евакуаційним коридором скористалися понад 600 цивільних автомобілів.

Добровольці наголошують, що після закінчення терміну дії гуманітарного коридору буде продовжено знищення військових об'єктів на території Бєлгородської та Курської областей до повного звільнення регіону.

Евакуація із прикордонних областей РФ

13 березня, на другу добу після прориву кордону РФ, російські добровольці анонсували удари по військових позиціях РФ у Бєлгороді та Курську. Пізніше РДК заявив, щоб жителі самостійно евакуювалися з Курської, Бєлгородської та Брянської областей РФ, оскільки місцева влада проігнорувала заклики добровольців. На це у росіян із зазначених областей було не більше півтори години.

При цьому, місцева влада не тільки не почала евакуювати населення, а й почала перешкоджати його виїзду з небезпечних районів російського прикордоння.

Вже ввечері 14 березня бійці російських добровольчих формувань, які прорвали кордон із РФ, оголосили про створення гуманітарного коридору для цивільних і військових РФ з 21:00 14 березня до 7:00 15 березня.

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