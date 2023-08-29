Гуменюк про звільнення Роботиного: потужний психологічний тиск на ворога
Звільнення українськими військами Роботиного у Запорізькій області здійснює, у тому числі й психологічний тиск на ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.
Відповідаючи на питання щодо важливості звільнення Роботиного, Гуменюк зазначила, що важлива деокупація будь-якого населеного пункту України.
"Саме просування Сил оборони - це дуже потужний психологічний тиск на ворога, а в умовах гібридної війни - це теж зброя", - наголосила вона.
За словами Гуменюк, будь-який населений пункт - це можливість закріпитися і навколо нього побудувати додаткові рубежі своєї оборони для того, щоб не бути вибитими звідти й для того, щоб міцніше і точніше націлюватись на подальшу оборону ворога.
Звільнення Роботиного
Нагадаємо, 22 серпня стало відомо, що українські захисники з боєм увійшли в село Роботине Запорізької області та організували евакуацію мирних мешканців.
Вже наступного дня наші оборонці підняли український прапор над селом та опублікували відповідне відео.
Зазначимо, за словами військових експертів, Роботине є головною перешкодою на шляху до другої лінії оборони ворога.
Село є одним із ключових укріпрайонів росіян на відрізку між підконтрольним Оріховим та окупованим Токмаком, який вони перетворили на фортецю на шляху до ще одного важливого вузла - Мелітополя.
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