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Гуменюк об освобождении Работиного: мощное психологическое давление на врага

Вторник 29 августа 2023 10:16
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Гуменюк об освобождении Работиного: мощное психологическое давление на врага Фото: пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Освобождение украинскими войсками Работиного в Запорожской области оказывает, в том числе и психологическое давление на врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

Отвечая на вопрос о важности увольнения Работиного, Гуменюк отметила, что важна деоккупация любого населенного пункта Украины.

"Именно продвижение Сил обороны - это очень мощное психологическое давление на врага, а в условиях гибридной войны - это тоже оружие", - подчеркнула она.

По словам Гуменюк, любой населенный пункт - это возможность закрепиться и вокруг него построить дополнительные рубежи своей обороны для того, чтобы не быть выбитыми оттуда и для того, чтобы крепче и точнее нацеливаться на дальнейшую оборону врага.

Освобождение Работиного

Напомним, 22 августа стало известно, что украинские защитники с боем вошли в село Работино Запорожской области и организовали эвакуацию мирных жителей.

На следующий день наши защитники подняли украинский флаг над селом и опубликовали соответствующее видео.

Заметим, по словам военных экспертов, Работино является главным препятствием на пути ко второй линии обороны врага.

Село является одним из ключевых укрепрайонов россиян на отрезке между подконтрольным Ореховым и оккупированным Токмаком, который они превратили в крепость на пути к еще одному важному узлу - Мелитополю.

Больше о тактическом значении Работино и как может развиваться контрнаступление далее - читайте в материале РБК-Украина.

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