Гуменюк про загрозу теракту на ЗАЕС: диверсія цілком ймовірна, ретельно стежимо

Диверсія росіян на Запорізькій атомній електростанції цілком ймовірна. Українська влада та військові ретельно стежать за ситуацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Диверсія цілком ймовірна. Ми розуміємо, що вона може бути використана як довготривалий шантаж, так і безпосередній тиск під виглядом таких дій, які будуть вчинені, типу підриву чи нагнітання обстановки", - сказала Гуменюк.

Однак вона зазначила, що влада та військові ретельно стежать за ситуацією на ЗАЕС й інформують населення відповідно до тої небезпеки, яка може бути.

Загроза теракту на ЗАЕС

Російські окупанти, ймовірно, готують провокацію на Запорізькій АЕС із застосуванням вибухових пристроїв. Вони хочуть звинуватити Україну в обстрілі.

Як наголошує українське військове командування, провокацію на Запорізькій АЕС росіяни можуть здійснити вже "найближчим часом".

"За оперативною інформацією, сьогодні на крівлі третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої. Їхній підрив не може пошкодити енергоблоки, але може створити картинку обстрілів з боку України. Про це і дезінформують російські ЗМІ та Telegram-канали", - зазначили у Генштабі.

Президент України Володимир Зеленський вже повідомляв, що росіяни готують теракт на ЗАЕС з викидом радіації.

Раніше керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов розповів, що росіяни додатково замінували Запорізьку АЕС, а саме ставок-охолоджувач.

Тим часом Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії ООН заявили про те, що нібито не побачили жодних доказів наявності протипіхотних мін, встановлених на території станції.