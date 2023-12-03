ua en ru
Нд, 03 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Гуменюк перевели з прес-центру Сил оборони Півдня, - джерела

Одеса, Неділя 03 грудня 2023 15:16
UA EN RU
Гуменюк перевели з прес-центру Сил оборони Півдня, - джерела Фото: Наталія Гуменюк (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Дмитро Левицький, Наталія Юрченко

Наталію Гуменюк перевели з прес-центру Сил оборони півдня України. Ймовірно, речниця тепер працює на іншому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

За даними співрозмовників РБК-Україна, близько тижня тому Гуменюк перевели на "інший напрямок". Куди саме перевели колишню речницю Сил оборони Півдня - поки невідомо.

РБК-Україна звернулася за коментарем до Наталії Гуменюк. Вона не підтвердила інформацію про її звільнення чи переведення з прес-центру Сил оборони Півдня.

При цьому Гуменюк на тлі повідомлень у мережі про її звільнення опублікувала на власній сторінці у Facebook пост з натяком.

Гуменюк перевели з прес-центру Сил оборони Півдня, - джерела

Додамо, що у листопаді у мережі з'явилася інформація про те, що Наталію Гуменюк можуть звільнити з прес-центру Сил оборони півдня України. Гуменюк натякала, що її переводять в межах прикордонної служби.

Що відомо про Гуменюк

На сайті Державної прикордонної служби України вказується, що Наталія Гуменюк обіймає посаду помічника начальника регіонального управління з питань взаємодії зі ЗМІ Регіонального управління Морської охорони (Одеса).

Навесні 2022 року вона очолила об'єднаний координаційний прес-центр Сил оборони півдня України. Українці знають Наталію Гуменюк як речницю Півдня. Вона часто з'являлася в ефірі телемарафону, інформуючи про ситуацію у південних областях. Проте останніми днями Гуменюк зникла з телеефірів.

Сама Гуменюк раніше в інтерв'ю повідомляла, що керівництво прес-центром стало для неї новим досвідом та великим експериментом.

Наталія Гуменюк також є кавалер ордена княгині Ольги III ступеня. Нагороджена 12 вересня 2022 року за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України
NEWS
Британська розвідка назвала головний недолік російського ЗРК "Тор"
Британська розвідка назвала головний недолік російського ЗРК "Тор"
DAILY
Торгівельно-транспортна блокада України. Чи зростатиме хвиля протестів у ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Торгівельно-транспортна блокада України. Чи зростатиме хвиля протестів у ЄС