Гуменюк про "вирішальну ракетну атаку": це потужний інформаційний тиск на Україну

За її словами, такі закиди Росії - це елементи гібридної війни, інформаційний тиск і намагання ворога "брязкати зброєю". Гуменюк вважає, що РФ намагається тиснути там, де не вистачає інших аргументів.

"Ми знаємо, скільки ракет в них залишилося і якого класу, ми розуміємо, що вони здатні застосовувати їх максимально сильно… Але ми також усвідомлюємо, що зношення тих засобів, за допомогою яких вони випускають ракети, теж свої показники, вони також враховуються нашими аналітиками. Це шалений психологічний тиск в умовах створеного енергетичної кризи, коли люди напружені і вишукують момент виплеснути незадоволення", - сказала Гуменюк.

Вона наголосила, що військові оперативно інформують про ракетоносії чи інші засоби ворога, щоб українці були готовими до масованої ракетної атаки.

Нагадаємо, що наприкінці минулого тижня військові та керівництво України попереджало про можливі ракетні атаки з боку РФ. Крім того, захисники фіксують підготовку ворога до ймовірних обстрілів.

Водночас військові припускають, що росіяни можуть навмисно нагнітати ситуацію, але населення закликають бути готовими до таких дій ворога.

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