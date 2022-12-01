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Гуменюк о "решающей ракетной атаке": это мощное информационное давление на Украину

Фото: спикер Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия может давить на Украину сообщениями об "решающей ракетной атаке". Таким образом враг пытается повлиять и запугать население.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальницу пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, такие вбросы России - это элементы гибридной войны, информационное давление и попытки врага "бряцать оружием". Гуменюк считает, что РФ пытается давить там, где не хватает других аргументов.

"Мы знаем, сколько ракет у них осталось и какого класса, мы понимаем, что они способны применять их максимально сильно… Но мы также отдаем себе отчет, что износ тех средств, с помощью которых они выпускают ракеты, тоже свои показатели, они также учитываются нашими аналитиками. Это безумное психологическое давление в условиях созданного энергетического кризиса, когда люди напряжены и выискивают момент выплеснуть недовольство", - сказала Гуменюк.

Она подчеркнула, что военные оперативно информируют о ракетоносителях или других средствах врага, чтобы украинцы были готовы к массированной ракетной атаке.

Напомним, что в конце прошлой недели военные и руководство Украины предупреждали о возможных ракетных атаках со стороны РФ. Кроме того, защитники фиксируют подготовку врага к вероятным обстрелам.

В то же время, военные предполагают, что россияне могут намеренно нагнетать ситуацию, но население призывают быть готовыми к таким действиям врага.

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