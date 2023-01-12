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Гуменюк не виключає підготовку РФ до нового масованого удару: яким може бути

Фото: Наталія Гуменюк (Владислав Красінський, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська, імовірно, можуть готуватися до нового масованого обстрілу України. Він може бути "мішаним".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телеканалу "Київ".

"Імовірно, така атака готується. Тому що періодичність підготовки військ окупантів якраз саме така ‒ це десь 10-12 чи 14 днів вони потребують для того, щоб переспорядитися після масованої атаки. Оскільки вони, скажімо, з цією практикою "потоваришували" і їм вона до вподоби, цілком імовірно, що вони готують повторення однієї з таких атак", - зазначила Гуменюк.

Своєю чергою вона припустила, що нова атака окупантів може бути й мішаного типу. Коли ворогом можуть одночасно застосовані ракети повітряного, морського базування та дрони-камікадзе.

"За деякими показниками запас ракет переходить критичну межу. Тому вони можуть застосовувати змішані практики", ‒ додала Гуменюк.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться один ворожий корабель, водночас носіїв ракет там немає.

Додамо, сьогодні в ранковому зведенні Генштабу попередили українців, що існує небезпека авіаційних та ракетних ударів на всій території нашої країни.

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