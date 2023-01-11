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Окупанти знову вивели у Чорне море військовий корабель: чи є там ракети

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Середа 11 січня 2023 11:10
Окупанти знову вивели у Чорне море військовий корабель: чи є там ракети Фото: російська армія тримає в акваторіях трьох морів понад 10 кораблів (Міноборони РФ)
Автор: Руслан Гаращенко

Російська армія 11 січня вивела в акваторії трьох морів понад десяток кораблів, зокрема ракетоносії крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ВМС України.

Так, у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться один ворожий корабель, в Азовському – два. Водночас носіїв ракет там немає.

Тим часом у Середземне море росіяни вивели 9 кораблів, зокрема 5 носіїв "Калібрів". Їхній загальний залп становить 72 ракети.

За словами керівника прес-центру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк в ефірі одного з українських каналів, у Чорному морі посилюється шторм до 4-5 балів. Однак, незважаючи на це, ворог все одно вивів в акваторію військове судно.

"Це говорить про те, що вони таки продовжують моніторити надводну обстановку, використовуючи безпілотні літальні апарати", - зазначила вона.

Нагадаємо, кілька днів тому росіяни прибрали з бойового чергування кораблі у Чорному морі.

Українські військові повідомляли, що штормова погода у Чорному морі не дає вивести російським військам свої кораблі з ракетами.

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