Гуменюк про вчорашню атаку на Одеську область: РФ використовує авіацію, щоб заплутати ППО

Російські окупанти під час останніх атак на Одеську область використовують авіацію. Ворог намагається заплутати нашу протиповітряну оборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона заявила, що вчорашня ракетна атака була передбачувана. Військові раніше попереджали про такі ймовірні точкові удари.

Речниця пояснила, що, використовуючи авіацію з Чорного моря, окупанти намагаються заплутати ППО.

"Зокрема, зараз вони використовують тактичну авіацію і ракети Х-59, які є керованими, намагаючись заплутати нашу ППО. Вони знову мають нульовий результат, а ми 100-відсотковий: дві ракети було випущено, дві ракети наздогнала наша ППО", - зазначила Гуменюк.

Нагадаємо, вчора ввечері Росія з літаків Су-35 з акваторії Чорного моря випустила по Одеській області дві керовані ракети Х-59. Проте сили ППО збили обидві ворожі цілі.

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