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Гуменюк о вчерашней атаке на Одесскую область: РФ использует авиацию, чтобы запутать ПВО

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Одесса, Пятница 24 марта 2023 12:20
Гуменюк о вчерашней атаке на Одесскую область: РФ использует авиацию, чтобы запутать ПВО Фото: спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты во время последних атак на Одесскую область используют авиацию. Враг пытается запутать нашу противовоздушную оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальницу Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

Она заявила, что вчерашняя ракетная атака была предсказуема. Военные ранее предупреждали о таких вероятных точечных ударах.

Спикер объяснила, что, используя авиацию из Черного моря, оккупанты пытаются запутать ПВО.

"В частности, сейчас они используют тактическую авиацию и управляемые ракеты Х-59, пытаясь запутать нашу ПВО. Они снова имеют нулевой результат, а мы 100-процентный: две ракеты были выпущены, две ракеты догнала наша ПВО", - отметила Гуменюк.

Напомним, вчера вечером Россия из самолетов Су-35 из акватории Черного моря выпустила по Одесской области две управляемые ракеты Х-59. Однако силы ПВО сбили обе вражеские цели.

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