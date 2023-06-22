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Гуменюк про удар по Чонгарському мосту: Ми руйнуємо не інфраструктуру, а плани ворога

Фото: у Силах оборони прокоментували удар по Чонгарському мосту (росЗМІ)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На тлі ударів по Чонгарському мосту у Силах оборони заявили, що дії українських військових направлені на те, аби зруйнувати логістичні маршрути росіян, а не на те, щоб зруйнувати інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Сезон бавовни буде, сезон взагалі буде гарячим. Вони (окупанти в Криму - ред.) розраховують на курортний сезон, просто курортники будуть іншими", - сказала вона.

Гуменюк додала, що Сили оборони продовжують працювати. За її словами, все в принципі просувається за планом.

Вона зазначила, що важливо послабити ворога, позбавити його можливості поповнювати свої ресурси, не дати йому змоги швидко оговтатися.

"Ми не руйнуємо інфраструктуру, ми руйнуємо плани ворога. Руйнуємо те, що не дозволить потім в такому стані ворогу бути проти нас. Зараз логістика буде підірвана, можливості її поповнювати будуть мінімізовані. І це має вплинути не тільки на моральний стан ворога, але й на фізичний та матеріальний", - додала речниця.

Пошкодження Чонгарського мосту

Сьогодні зранку у районі населеного пункту Чонгар на межі Херсонської області та Криму пролунали вибухи. Росіяни заявили про обстріл автомобільних мостів через Сиваш.

У мережі з'явилися відео, на яких видно, що мости були пошкоджені. Руйнувань зазнало не лише дорожнє покриття, але й конструкції мостів.

Додамо, що ці мости важливі для загарбників, адже ними російська армія постачає техніку та боєприпаси на лінію фронту на півдні України.

Більше про інцидент - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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