Гуменюк об ударе по Чонгарскому мосту: Мы разрушаем не инфраструктуру, а планы врага

"Сезон бавовны будет, сезон вообще будет горячим. Они (оккупанты в Крыму - ред.) рассчитывают на курортный сезон, просто курортники будут другими", - сказала она.

Гуменюк добавила, что Силы обороны продолжают работать. По ее словам, все в принципе продвигается по плану.

Она отметила, что важно ослабить врага, лишить его возможности пополнять свои ресурсы, не дать ему возможности быстро прийти в себя.

"Мы не разрушаем инфраструктуру, мы разрушаем планы врага. Разрушаем то, что не позволит потом в таком состоянии врагу быть против нас. Сейчас логистика будет подорвана, возможности ее пополнять будут минимизированы. И это должно повлиять не только на моральное состояние врага, но и на физическое и материальное", - добавила спикер.

Повреждение Чонгарского моста

Сегодня утром в районе населенного пункта Чонгар на границе Херсонской области и Крыма раздались взрывы. Россияне заявили об обстреле автомобильных мостов через Сиваш.

В сети появились видео, на которых видно, что мосты были повреждены. Разрушениям подверглись не только дорожное покрытие, но и конструкции мостов.

Эти мосты важны для захватчиков, ведь ими российская армия поставляет технику и боеприпасы на линию фронта на юге Украины.

Больше об инциденте - читайте в материале РБК-Украина.

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