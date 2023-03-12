Гуменюк про ситуацію на півдні України: окупанти продовжують терор мирного населення

"Ворог обстрілює мирні населені пункти, зокрема деокуповане Правобережжя. Також продовжуються атаки час від часу з напрямку Кінбурнської коси по Дніпробузькому лиману і громаді, Очаківській громаді", - зазначила речниця.

За словами Гуменюк, росіяни намагаються тероризувати місцевих за допомогою вогневого ураження, щоб тримати їх у постійному напруженні.

Спікерка вказала, що на окупованому Лівобережжі противник також продовжує терор місцевого населення, зокрема відбирає у людей транспорт як водний, так і наземний.

"Знову ми знищили два човни, які вони облаштували під диверсійно-розвідувальні групи і намагалися просунутися в бік островів у дельті Дніпра. Ми продовжуємо також відстежувати їхню активність у напрямку цих островів, вона досить несистемна, а ситуативна. Коли вони тільки відчувають, що можуть дозволити собі якийсь рух, то намагаються просуватися, але ми відпрацьовуємо досить вдало", - підкреслила керівниця пресцентру.

Зокрема знищено склад з боєкомплектом загарбників у районі тимчасово окупованого населеного пукту Олешки.

"Але ворог водночас із нашою бойовою роботою продовжує мінометний обстріл населених пунктів Лівобережжя, щоб залякати людей, щоб виявляти лояльних до України та прихильників руху спротиву серед місцевого населення, тому що вони дуже чітко усвідомлюють, що наша результативна робота - це відгук такої співпраці із цим самим рухом спротиву. Тому вони намагаються тиснути на місцевих, блокувати їх переміщення, забороняючи переміщення протягом дня, запроваджуючи подовжені комендантські години. І таким чином намагаються тримати над ними контроль", - додала Гуменюк.